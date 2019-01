Mittwochsdemonstration zur Klärung der Trostfrauenfrage feiert 27. Jubiläum

Photo : YONHAP News

Eine für die Klärung der Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg jeden Mittwoch stattfindende Demonstration hat ihr 27. Jubiläum gefeiert.Bürgerorganisationen, die die sogenannte Mittwochsdemonstration organisieren, veranstalteten um 12 Uhr am heutigen Mittwoch vor der japanischen Botschaft in Seoul eine Kundgebung und feierten den 27. Jahrestag.Die Organisationen teilten mit, seit 27 Jahren verlangten Opfer und Bürger einstimmig eine offizielle Entschuldigung der japanischen Regierung und eine rechtliche Entschädigung. Man wünsche, dass die Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee so bald wie möglich auf gerechte Weise gelöst werde, damit die Menschenrechte und Ehre der Opfer wieder hergestellt würden. Die Mittwochsdemonstration bleibe die am längsten bestehende Kundgebung für ein einziges Thema und habe sich inzwischen als Stätte von Frieden und Solidarität etabliert.Die Mittwochsdemonstration hatte am 8. Januar 1992 anlässlich des Südkorea-Besuchs des damaligen japanischen Premierministers Kiichi Miyazawa begonnen.