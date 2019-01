Nordkoreas Machthaber besucht Industrieanlagen in Peking

Photo : YONHAP News

Einen Tag nach dem vierten Gipfeltreffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Mittwoch Industrieanlagen in Peking besucht.Kim besuchte ein chinesisches Pharmaunternehmen in der Entwicklungszone für Wirtschaft und Technologie in Peking. Wie aus informierten Kreisen verlautete, habe Kim 20 bis 30 Minuten lang die Produktionsstätte des Unternehmens Tong Ren Tag, das 1669 gegründete Konglomerat der chinesischen Medizin, besichtigt.Kim brach am Montag überraschend zu einem Chinabesuch auf. Er traf in Begleitung seiner Gattin Ri Sol-ju und Spitzenbeamten mit einem Sonderzug am Dienstag in Peking ein und kam am Nachmittag zum vierten Gipfeltreffen mit Xi Jinping zusammen. Bis Dienstagnachmittag hat weder die chinesische noch die nordkoreanische Regierung über das Ergebnis des Spitzentreffens berichtet.Xi und seine Gattin Peng Liyuan gaben am Dienstag ein etwa vierstündiges Begrüßungsbankett für Kim. Der nordkoreanische Machthaber feierte gestern seinen 35. Geburtstag.Kim besucht bis zum 10. Januar China.