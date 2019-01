Kim Jong-un schließt Besuchsprogramm in China ab

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sein Besuchsprogramm in China abgeschlossen und die Rückreise angetreten.Kim brach am Mittwochnachmittag am Bahnhof Peking mit einem Sonderzug nach Nordkorea auf. Es wird davon ausgegangen, dass er und Chinas Staatspräsident Xi Jinping zuvor bei einem Mittagessen in einem Hotel in Peking erneut zusammengekommen waren.Kim brach am Montag überraschend zu einem Chinabesuch auf. Er traf in Begleitung seiner Gattin Ri Sol-ju und Spitzenbeamten mit einem Sonderzug am Dienstag in Peking ein und kam am Nachmittag zum vierten Gipfeltreffen mit Xi Jinping zusammen. Offenbar stimmten sie sich vor einem möglichen zweiten USA-Nordkorea-Gipfel miteinander ab.Xi und seine Gattin Peng Liyuan gaben am Dienstag ein etwa vierstündiges Begrüßungsbankett für Kim. Der nordkoreanische Machthaber feierte gestern seinen 35. Geburtstag.Am Mittwochvormittag besuchte Kim ein Pharmaunternehmen in der Entwicklungszone für Wirtschaft und Technologie in Peking.