Photo : KBS News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 1,95 Prozent auf 2.064,71 Zähler. Grund für die gute Stimmung an der Börse waren Anzeichen für Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China.Laut Analysten habe Trump mit seiner Bemerkung, dass er für eine vernünftige Handelseinigung mit China optimistisch sei, Hoffnung geweckt.