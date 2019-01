CCTV: Kim Jong-un und Xi Jinping erreichen wichtigen Konsens

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Chinas Staatspräsident Xi Jinping haben bei ihrem letzten Spitzentreffen einen wichtigen Konsens in der Frage der Denuklearisierung Nordkoreas erreicht.Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen CCTV am Donnerstag.CCTV berichtete in seiner Nachrichtensendung um 7 Uhr etwa zehn Minuten lang über Kims Besuch in Peking und sein Spitzengespräch mit Xi.Laut dem Bericht sagte Xi bei dem Treffen am Dienstag, China unterstütze weiter die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Verbesserung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea. Er habe auch Unterstützung für die Abhaltung eines Nordkorea-USA-Gipfels sowie dessen Ergebnisse und dafür geäußert, dass die beteiligten Länder durch einen Dialog ihre begründeten Besorgnisse beseitigen.Kim äußerte, dass Nordkorea weiterhin an der Position festhalte, zu denuklearisieren. Er wolle sich bemühen, um durch Dialog und Verhandlungen die Frage der koreanischen Halbinsel zu lösen und beim zweiten Treffen zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA Ergebnisse zu erzielen, die von der Weltgemeinschaft begrüßt werden.