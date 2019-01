Zeitung: Kim besucht China nach Erhalt von Trumps Antwort auf Brief

Photo : YONHAP News

Laut einem japanischen Medienbericht hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un offenbar China besucht, nachdem er eine Antwort von US-Präsident Donald Trump auf seinen persönlichen Brief erhalten hatte.Das berichtete die Zeitung „Asahi Shimbun“ unter Berufung auf eine Quelle am Mittwoch aus Seoul. Trumps Antwort scheine mit dem Plan für ein zweites Treffen zwischen Kim und ihm zusammenzuhängen.Die Quelle sagte, dass Trumps Schreiben Kim Zuversicht gegeben habe, dass der zweite Nordkorea-USA-Gipfel stattfinden werde. Er habe China besucht, um offenbar sein Treffen mit Trump mit Peking zu besprechen.Nach weiteren Angaben schickte Kim um Weihnachten den Brief an Trump, unmittelbar nach dessen Erhalt antwortete Trump.