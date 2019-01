Südkoreas Botschafter erwartet zweites Treffen zwischen Kim und Trump

Photo : YONHAP News

Südkoreas Botschafter in Washington erwartet nach eigenen Angaben, dass ein zweites Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un stattfinden wird.Der Zug sei bereits in Bewegung, und niemand wolle von dem Zug abspringen, sagte Cho Yoon-je bei einem Forum des Hudson Institutes, einer US-Denkfabrik, am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.Sowohl Trump als auch Kim wünschten sich ihr zweites Treffen, äußerte Cho. Kim habe dies in seiner Neujahrsansprache deutlich gemacht, Trump habe wiederholt gesagt, dass er sich wünsche, Kim wiederzusehen.Zugleich hieß es, er wisse nicht, wann das Treffen stattfinden werde. Er gehe jedoch davon aus, dass die Kommunikation derzeit in Gang sei.Cho hielt außerdem Kims letzten China-Besuch für sehr gutes Signal für einen zweiten USA-Nordkorea-Gipfel.