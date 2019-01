Politik Regierung will Beteiligung von Zivilsektor an Weltraumforschung fördern

Nach einem Regierungsplan soll künftig der Zivilsektor die bisher von Regierung und staatlichen Forschungsinstituten geführte Weltraumforschung leiten.



Die Regierung will dadurch das Volumen der einheimischen Weltraumindustrie bis 2021 auf 3,7 Billionen Won (3,3 Milliarden Dollar) vergrößern.



Eine entsprechende Strategie für die Weltraumindustrie habe der nationale Weltraumausschuss am Montag beschlossen, teilte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Mittwoch mit.



Die südkoreanische Weltraumindustrie erreichte 2016 ein Volumen von 2,7 Billionen Won (2,4 Milliarden Dollar). Das Volumen des Marktes für Raumfahrtgeräte und den Informationsdienst mittels Satelliten beträgt lediglich 230 Milliarden Dollar (205 Millionen Dollar), auf dem Gebiet sind hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen tätig.



Die Regierung will einen Koordinationsausschuss aus den beteiligten Ministerien bilden, um ein Ökosystem für eine vom Zivilsektor geführte Weltraumindustrie zu schaffen. Das Komitee soll die Nachfrage ermitteln und Forschungs- und Entwicklungsprojekte für die Exportförderung bei Unternehmen unterstützen.