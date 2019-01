Weiterer Taxifahrer zündet sich aus Protest gegen Mitfahrservice an

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Taxifahrer hat sich offenbar aus Protest gegen den Mitfahrdienst des Unternehmens Kakao Mobility am Mittwoch in Seoul selbst angezündet.Der 65-Jährige mit Nachnamen Im sei um 5.50 Uhr am Donnerstag gestorben, teilte die Polizei mit.Der Taxifahrer wurde am Mittwochabend in der Stadtmitte von der Feuerwehr aus einem brennenden Taxi gerettet. Das Feuer brach gegen 18 Uhr aus, die Feuerwehr konnte das Feuer bald löschen.Der Taxifahrer war noch bei Bewusstsein, als er gerettet wurde. Er soll Feuerwehrmännern gesagt haben, dass er den Brand selbst gelegt habe und dass er mit der Regierung unzufrieden sei. Nach dem Eintreffen im Krankenhaus sei er bewusstlos geworden.Laut einem Vertreter eines Taxifahrerverbandes sagte der Taxifahrer einem Bekannten, er wolle eine extreme Entscheidung treffen, da die Frage des Mitfahrservice von Kakao nicht gelöst worden sei.Am 10. Dezember hatte sich ein Taxifahrer aus Protest gegen den Mitfahrdienst vor der Nationalversammlung selbst angezündet und verstarb.