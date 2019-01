KCNA: Xi nimmt Kims Einladung nach Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu einem offiziellen Besuch nach Nordkorea eingeladen.Xi habe die Einladung angenommen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Die Einladung sei beim vierten Spitzentreffen zwischen Kim und Xi am Dienstag in Peking ausgesprochen worden.Kim habe betont, die grundlegende Position Nordkoreas bleibe unverändert, am Ziel der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel festzuhalten, die gemeinsame Erklärung beim Nordkorea-USA-Gipfel in Singapur aufrichtig umzusetzen und eine friedliche Lösung durch Dialog anzustreben. Er habe mit Xi über die bei der Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sowie im Prozess der Verhandlungen über die Denuklearisierung entstandenen Schwierigkeiten sowie Besorgnisse und die Aussichten für eine Lösung gesprochen, hieß es.Die Nachrichtenagentur fügte hinzu, dass beide Seiten vereinbart hätten, anlässlich des 70. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Nordkorea und China die Tradition von Kontakten auf hochrangiger Ebene zu erweitern und entwickeln.