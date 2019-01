Präsident Moon will innovatives Wachstum vorantreiben

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will ein innovatives Wachstum vorantreiben, um eine neue Wirtschaftsdynamik sicherzustellen.Das kündigte Moon in seiner Ansprache auf einer Neujahrspressekonferenz am Donnerstag an. Über die Hälfte seiner Rede widmete Moon dem Wirtschaftswachstum.Die Regierung wolle durch Innovation die Wiederbelebung der bestehenden Industrien herbeiführen und neue Industrien fördern, die neue Wachstumsmotoren würden, hieß es. Datenwirtschaft, künstliche Intelligenz und Wasserstoffwirtschaft würden intensiv gefördert, zugleich werde das Wachstum der traditionellen Schlüsselindustrien wie Auto- und Schiffbau sowie Petrochemie in Verbindung mit Innovation vorangetrieben.Zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel äußerte der Staatschef, dass ein zweiter Nordkorea-USA-Gipfel und ein Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul zu einem weiteren Wendepunkt würden. Man werde sich nicht zurücklehnen, bis die Zusage für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erfüllt und der Frieden vollständig systematisiert sei.Moon wies außerdem darauf hin, dass dieses Jahr das 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der Gründung der Provisorischen Regierung der Republik Korea gefeiert werden.