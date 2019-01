Politik Regierung erwägt groß angelegte Begnadigung zum 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung

Die Regierung erwägt, zum 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März Sonderbegnadigungen zu beschließen.



Laut den Justizkreisen wies das Justizministerium jüngst die Staatsanwaltschaften an, potenzielle Nutznießer zu ermitteln und auszuwählen.



In- un außerhalb der Justizkreise wird davon ausgegangen, dass die Regierung mit Rücksicht auf die symbolische Bedeutung des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der Gründung der Provisorischen Regierung der Republik Korea eine groß angelegte Begnadigung vornehmen wird.



Wie verlautete, würden viele verurteilte Teilnehmer an den Demonstrationen gegen die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD, gegen den Bau einer Stromleitung in Miryang, gegen den Bau einer Marinebasis auf Jeju sowie wegen des Untergangs der Fähre Sewol als mögliche Nutznießer in Erwägung gezogen.