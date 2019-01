Gerichtsverhandlung gegen Gouverneur von Gyeonggi Lee Jae-myung begonnen

Photo : YONHAP News

Gegen den Gouverneur der Provinz Gyeonggi Lee Jae-myung ist ein Gerichtsverfahren eröffnet worden.Lee werden Machtmissbrauch und Verstöße gegen das Wahlgesetz vorgeworfen. Die erste Anhörung vor der Niederlassung des Bezirksgerichts Suwon in Seongnam begann um 14 Uhr.Der Gouverneur soll in seiner Zeit als Bürgermeister von Seongnam im April 2012 Stadtbeamte dazu gedrängt haben, seinen älteren Bruder zwangsweise in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen.Im Wahlkampf als Kandidat für den Gouverneursposten soll er falsche Angaben zu dem Vorgang gemacht und damit gegen das Wahlgesetz verstoßen haben.Zudem log er im Zusammenhang mit einer Geldstrafe, zu der er verurteilt worden war, weil er sich im Wahlkampf als Staatsanwalt ausgegeben hatte. Auch über ein Entwicklungsprojekt in seiner Zeit als Bürgermeister soll er im Wahlkampf die Unwahrheit gesagt haben.