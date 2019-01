Südkoreaner dürfen in 189 Länder visafrei einreisen

Photo : YONHAP News

Inhaber eines südkoreanischen Reisepasses dürfen in 189 Länder visafrei einreisen.Das ging aus Daten hervor, die Henley & Partners, eine Beratungsfirma für internationalen Austausch, am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte.Südkorea rangierte damit bei der Zahl der visafrei zu bereisenden Länder gemeinsam mit Singapur auf Platz zwei.Südkorea konnte um einen Rang verglichen mit dem vergangenen Jahr vorrücken, damals waren es 188 Länder. Zudem wurde die bisher beste Platzierung im Ranking der mächtigsten Pässe der Welt seit Beginn der entsprechenden Untersuchung im Jahr 2006 erreicht.Spitzenreiter war das zweite Jahr in Folge Japan, dessen Bürger dürfen ohne Einreisevisum in 190 Länder reisen. Auf Platz drei folgten Deutschland und Frankreich mit 188 Ländern.Untersucht wurden weltweit 199 Staaten.