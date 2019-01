Politik China will Flüge zwischen Yanji und Pjöngjang wieder aufnehmen

Chinas Behörden unternehmen Schritte, damit wieder direkte Flüge zwischen Yanji und der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang stattfinden.



Ein von der Provinz Jilin betriebenes Nachrichtenmedium berichtete am Donnerstag, dass die Flugroute später in diesem Jahr wieder in Betrieb genommen würde. Yanji liegt im Osten der Provinz und ist der Sitz der Autonomen Koreanischen Präfektur Yanbian.



Die Route war 2012 eingerichtet worden und vier Jahre später wegen rückläufiger Passagierzahlen eingestellt worden.



Laut Chinas Plan solle Nordkoreas staatliche Fluggesellschaft Air Koryo zwischen Mai und Oktober drei Mal pro Woche auf der Route verkehren und ab dem kommenden Jahr drei bis vier Mal.