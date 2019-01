Zwei südkoreanische freiwillige Helfer in Kambodscha gestorben

Photo : YONHAP News

In Kambodscha sind zwei junge Südkoreanerinnen gestorben, die als freiwillige Helfer dort waren.Nach Angaben der Konyang Universität im südkoreanischen Daejeon seien die Studentinnen wegen Magenproblemen am Dienstag in einem Krankenhaus in Phnom Penh behandelt worden.Das Krankenhaus hätten sie noch am selben Tag verlassen können, nachdem sich ihr Zustand gebessert habe. Tags darauf seien die Symptome erneut aufgetreten. Eine der Studentinnen sei am Mittwochnachmittag gestorben, die andere am Donnerstagmorgen.Die Ursache für ihren Tod ist unklar. Andere Studenten der Hochschule, die sich an dem Hilfsprojekt beteiligten, hätten keine gesundheitlichen Probleme.Insgesamt 19 Angehörige und Studenten des College waren am Sonntag nach Kambodscha aufgebrochen. Ursprünglich sollten sie am Mittwoch zurückkehren, doch wird der Rückreisetermin voraussichtlich vorgezogen. Die Hochschule will außerdem ein weiteres Team nach Kambodscha schicken, um die Gruppe bestmöglich betreuen zu können.