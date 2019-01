Gesamtkoreanisches Handballteam verliert zum WM-Auftakt gegen Deutschland

Photo : YONHAP News

Das gesamtkoreanische Handballteam hat zum Auftakt der Weltmeisterschaft gegen den Mitgastgeber Deutschland mit 19:30 verloren.Im Spiel der Gruppe A gegen den Weltranglistenersten in der Mercedes-Benz Arena in Berlin war das koreanische Team am Donnerstag chancenlos.Der Auftritt des ersten gesamtkoreanischen Handballteams überhaupt hatte für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt.Südkorea rangiert in der Weltrangliste auf Platz 19, Nordkorea wird nicht in der Liste geführt.16 Südkoreaner und vier Nordkoreaner zählen zum Team von Trainer Cho Young-shin. Die Mannschaft hatte sich seit dem 22. Dezember in Berlin auf die WM in Deutschland und Dänemark vorbereitet.Der nächste Gegner des Team Korea ist am Samstag Russland.