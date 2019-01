Lee Sang-ho gewinnt Snowboard Europacup

Photo : YONHAP News

Lee Sang-ho, Silbermedaillenträger bei den Olympischen Winterspielen 2018, hat den FSI Snowboard Europacup gewonnen.Lee siegte im Finale im Parallelslalom der Männer im österreichischen Bad Gastein am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Vorsprung von 0,26 Sekunden vor Dmitry Loginov aus Russland.Lee hatte bei den Weltcups in dieser Saison zuvor kein einziges Mal den Einzug ins Achtelfinale geschafft.Lee hatte bei den Spielen in PyeongChang im vergangenen Februar überraschend die Silbermedaille im Parallel-Riesenslalom gewonnen. Er wurde damit der erste Südkoreaner, der eine olympische Medaille in einem Ski alpin-Wettbewerb gewann.