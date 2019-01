Seoul will Verteidigungsbudget bis 2023 im Jahresdurchschnitt um 7,5 Prozent aufstocken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will von 2019 bis 2023 im Jahresdurchschnitt 7,5 Prozent mehr für die Verteidigung ausgeben.Während dieses Zeitraums sollen über 270 Billionen Won in die nationale Verteidigung gesteckt werden.Das gab das Verteidigungsministerium am Freitag in seinem Fünf-Jahres-Verteidigungsplan bekannt.Demnach soll das Verteidigungsbudget von 46,7 Billionen Won in diesem Jahr auf 61,8 Billionen Won im Jahr 2023 um 7,5 Prozent im Jahresdurchschnitt steigen.Der Verteidigungsetat ist in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um 4,9 Prozent gestiegen.Das jährliche Budget wird nach Konsultationen mit dem Finanzministerium und nach der Überprüfung durch das Parlament festgelegt werden.