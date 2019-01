Medien: Nordkorea bildet Schlusslicht im Demokratieindex

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in einem Ländervergleich in puncto Demokratie das Schlusslicht gebildet.Die Economist Intelligence Unit (EIU), eine Denkfabrik der britischen Zeitschrift „The Economist“, veröffentlichte jüngst den Demokratieindex 2018. Nordkorea habe 1,08 Punkte erhalten und somit den letzten Platz unter 167 untersuchten Ländern belegt, berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag.Die Denkfabrik stuft Länder mit 8,01 Punkten oder mehr als vollständige Demokratie ein. Länder mit sechs bis acht Punkten werden der Gruppe der unvollständigen Demokratien zugeordnet. Länder mit vier Punkten oder weniger gelten als autoritäre Regime.Südkorea rangierte mit acht Punkten auf Platz 21, die USA mit 7,96 Punkten auf Platz 25. Beide Länder zählen somit zur Gruppe der unvollständigen Demokratien.Laut dem Sender bildete Nordkorea jedes Jahr das Schlusslicht, seitdem die EIU im Jahr 2006 erstmals ihren Demokratieindex veröffentlichte.