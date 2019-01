Wissenschaft Koreanische Forscher weisen negativen Einfluss von Mikroplastik auf Menschen nach

Koreanische Forscher haben einen negativen Einfluss von Mikroplastik auf den menschlichen Körper nachgewiesen.



Das ergab eine Untersuchung durch Forscher des Koreanischen Forschungsinstituts für Biowissenschaft und Biotechnologie.



Das ultrafeine Plastik häufe sich laut ihren Studienergebnissen in einem Embryo im Körper an und verursache eine komplexe Giftigkeit.



Kunststoffe werden mit der Zeit so weit geteilt, dass sie die Größe von einem Hundertstel eines Haares haben. Ein Forscherteam setzte tropische Fische, die über ähnliche Organe wie der Mensch verfügen, solchen ultrafeinen Partikeln aus.



Diese wurden von Nerven und verschiedenen Organen absorbiert und häuften sich dort an, besonders im Dotter, der dem Embryo Nährstoffe liefert. Die Forscher stellten auch fest, dass Mikroplastik Mitochondrien in den Nerven beschädigt und die Giftigkeit anderer Stoffe verstärkt.



Die Studienergebnisse wurden in der Online-Ausgabe des Wissenschaftsjournals „Nanoscale“ veröffentlicht.