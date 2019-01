Gewerkschaft von FineTek erreicht nach monatelangem Sitzstreik Einigung mit Management

Photo : YONHAP News

Die Gewerkschaft und die Geschäftsführung von FineTek, einem Hersteller von Bildschirmkomponenten, haben eine Einigung in den Tarifverhandlungen erzielt.Die Einigung wurde am Freitagmorgen erzielt, nachdem zwei Gewerkschaftsmitglieder auf einem 75 Meter hohen Schornstein eines Kraftwerks in Seoul über 420 Tage lang einen Sitzstreik durchgeführt hatten.Beide Seiten konnten in sechs Verhandlungsrunden seit 27. Dezember eine Annäherung erzielen. Die Einigung wurde nach Verhandlungen in der Nacht unterzeichnet.Vereinbart wurde, dass Kim Se-gwon, Chef von Star Flex, der Mutterfirma von FineTek, die Leitung von FineTek übernimmt, so wie von der Gewerkschaft verlangt. Fünf Arbeitnehmer dürfen wieder bei FineTek arbeiten, ihre Beschäftigung wird entsprechend einer Forderung der Arbeitgeberseite mindestens drei Jahre lang gewährleistet. Der Lohn wurde auf 9.350 Won in der Stunde festgesetzt.Zudem wird die Niederlassung der Metallgewerkschaft bei FineTek als Verhandlungsorgan anerkannt. Bis 30. April wird ein Tarifvertrag abgeschlossen.