Außenministerin schließt plötzliche Bekanntgabe von zweitem Nordkorea-USA-Gipfel nicht aus

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha kann ein zweites Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA plötzlich bekannt gegeben werden.Diese Möglichkeit schließe sie nicht aus, schrieb Kang in einem Handout vor ihrem Vortrag vor dem Sonderausschuss der Minjoo-Partei Koreas für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel am Freitag.Führende Politiker in den USA hätten jüngst angedeutet, dass Nordkorea und die USA über einen zweiten Gipfel sprächen. Südkorea müsse sich auf einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul nach seinem jüngsten China-Besuch, einen Nordkorea-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping und Kims Besuch in Russland vorbereiten und zugleich mit den beteiligten Ländern eng kommunizieren und konsultieren, sagte sie.Für eine stabile Entwicklung der Situation auf der koreanischen Halbinsel sei es vor allem notwendig, durch eine baldige Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA Impulse für den Dialog aufrecht zu erhalten, betonte sie.Kang ging zudem bezüglich der letzten China-Reise von Kim Jong-un davon aus, dass Nordkorea und China durch Kims Besuch im Vorfeld wichtiger Termine wie eines zweiten Nordkorea-USA-Gipfels und Kims Besuchs in Seoul ihre strategische Kommunikation und Kooperation in Fragen der koreanischen Halbinsel verstärkten.