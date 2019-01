Südkoreas E-Sportsindustrie setzt Wachstum fort

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische E-Sportindustrie hat in den letzten Jahren ihr Wachstum fortgesetzt.Laut einem vom Kulturministerium am Freitag veröffentlichten Bericht wuchs das Volumen dieser Branche um 4,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 97,3 Milliarden Won (87 Millionen Dollar) im Jahr 2017.Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2014 wuchs das Volumen schnell auf 72,29 Milliarden Won im Jahr 2015 und 93,34 Milliarden Won im Jahr 2016.Laut dem Marktforschungsinstitut Newzoo hat Südkorea 13,1 Prozent Anteil am globalen Markt für E-Sport.E-Sportler in Südkorea verdienen mit Stand von 2018 im Schnitt 175,58 Millionen Won (knapp 157.200 Dollar) pro Kopf im Jahr. Das sind über 80 Prozent mehr als im Vorjahr.