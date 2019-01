Koreanisches Kinderlied rangiert auf Platz 32 in Billboard-Charts

Photo : KBS News

Das koreanische Kinderlied „Baby Shark“ hat den Einzug in die Billboard-Musikcharts geschafft.In den am 8. Januar veröffentlichten Billboard Hot 100 Charts rangierte die englische Version des Liedes auf Platz 32. Es ist das erste Mal, dass ein koreanisches Kinderlied es in eine Hitliste von Billboard schaffte.Das Lied wurde 2015 von einem südkoreanischen Bildungsunternehmen veröffentlicht und stellt eine Bearbeitung eines in Nordamerika mündlich überlieferten Kinderliedes dar.Nachdem die englische Version veröffentlicht worden war und K-Pop-Sänger den Tanz zum Lied bei ihren Auftritten im Ausland vorführten, wurde das Lied in vielen Ländern populär.