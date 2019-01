Internationales Japanische Abgeordnete schlagen Visa-Einschränkungen für Südkorea vor

Japanische Abgeordnete haben Visa-Einschränkungen für Südkoreaner vorgeschlagen.



Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News meldete, dass die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) am Freitag eine Sitzung wegen der Probleme mit Südkorea abgehalten habe.



Japan ist verärgert, weil ein südkoreanisches Gericht der Beschlagnahme von Vermögen eines japanischen Unternehmens in Südkorea zugestimmt hatte. Hintergrund ist die Beschäftigung von Zwangsarbeitern zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und deren Entschädigung. Ein weiteres Streitthema ist die Erfassung eines japanischen Kampfflugzeuges durch ein Feuerleitradar eines südkoreanischen Zerstörers.



Einige Sitzungsteilnehmer schlugen vor, dass der Botschafter in Seoul zurückgerufen wird und die Vergabe von Visa für Südkoreaner eingeschränkt wird.



Andere sagten, dass Japan eine Entschuldigung für die Vorfälle verlangen und darauf hinweisen solle, dass Seoul internationale Gesetze nicht befolge.



Japans Wirtschaftsminister Hiroshige Seko hatte am Freitag auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Entscheidung des südkoreanischen Gerichts ein Besorgnis erregendes Umfeld für in Südkorea tätige japanische Unternehmen geschaffen habe.



Die Entscheidung schade beiden Volkswirtschaften und Südkorea solle ein "korrektes Urteil" fällen, sagte der Minister weiter.