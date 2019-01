Südkorea bittet USA um Ausnahme von möglichen höheren Autozöllen

Photo : YONHAP News

Wirtschafts- und Finanzminister Hong Nam-ki hat die USA um eine Ausnahme von möglichen höheren Autozöllen gebeten.Nach Angaben des Ministeriums unterbreitete der Ressortchef diese Bitte am Freitag im Gespräch mit dem US-Botschafter Harry Harris im Regierungskomplex in Seoul.Bei dem Treffen seien Einschätzungen zu einer breiten Palette an bilateralen Themen besprochen worden.Insbesondere habe Hong sich besorgt über die Nachforschungen des US-Handelsministeriums geäußert, ob Autoimporte die nationale Sicherheit der USA gefährden. Er habe in dieser Angelegenheit Botschafter Harris um Unterstützung gebeten, damit südkoreanische Unternehmen nicht von möglichen Folgemaßnahmen betroffen sein würden.Harris habe geantwortet, dass er die südkoreanische Position verstehe und die Regierung in Washington darüber informieren werde, hieß es aus dem Ministerium.