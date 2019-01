US-Außenminister hoffnungsvoll für grundlegenden Fortschritt bei Nordkoreas Denuklearisierung

US-Außenminister Mike Pompeo ist hoffnungsvoll, dass ein grundlegender Fortschritt bei Nordkoreas Denuklearisierung erzielt werden kann.Während eines Besuchs in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sagte der Chefdiplomat dem US-Sender Fox News am Freitag, dass das Ziel der endgültigen, vollständigen und nachweislichen Denuklearisierung Nordkoreas unverändert sei.Die gute Nachricht sei, dass die Gespräche mit Nordkorea fortgesetzt würden, sagte Pompeo ohne weitere Details zu nennen. Doch gehe es in diesen Gesprächen voran. Es gebe viele Ideen, wie man weiterhin das Risiko für die Amerikaner reduzieren könne.Pompeo hatte im vergangenen November in New York den hohen nordkoreanischen Beamten Kim Yong-chol treffen sollen, um Folgemaßnahmen zur Einigung über die atomare Abrüstung zu besprechen. Die grundsätzliche Einigung hatten US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un bei ihrem Treffen in Singapur im Juni erzielt.Das Treffen in New York hatte Nordkorea kurzfristig abgesagt. Seitdem wurde kein Gespräch mehr anberaumt.