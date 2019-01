Samsung präsentiert neuestes Smartphone-Modell Mitte Februar in San Francisco

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics wird Mitte Februar in San Francisco sein neuestes Smartphone-Modell Galaxy S10 vorstellen.Der südkoreanische Elektronikhersteller gab bekannt, um 11 Uhr am 20. Februar werde das neueste Modell der meistverkauften Serie des Unternehmens im Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco präsentiert. Rund 3.000 Vertreter der Partnerunternehmen weltweit sowie Medienvertreter würden die Präsentation vor Ort verfolgen.Wie aus informierten Kreisen verlautete, soll das neue Smartphone am 8. März auf den Markt kommen.