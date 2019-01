Politik UN-Sonderberichterstatter fordert Nordkorea zum Dialog über Menschenrechte auf

Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Nordkorea Tomas Ojea Quintana hat Pjöngjang zum Dialog aufgefordert.



Auf einer Pressekonferenz am Freitag in Seoul sagte der Sonderbeauftragte, 2019 könne die Menschenrechtslage in Nordkorea einem neuen Zeitalter entgegenkommen. Quintana wolle das nordkoreanische Regime dazu aufrufen, den Dialog über die Menschenrechte aufzunehmen und Bemühungen um den Aufbau von Vertrauen zu unternehmen.



Im Hinblick auf die Sanktionen gegen Nordkorea wies der UN-Sonderberichterstatter darauf hin, dass die Strafmaßnahmen dabei hilfreich sein sollten, in humanitärer Hinsicht bedeutsame Maßnahmen wie Familienzusammenführungen zu ergreifen.



Darüber hinaus wurde ebenfalls betont, dass es konkrete Einigungen zu den Arbeitsbedingungen für die Nordkoreaner geben soll, die an innerkoreanischen Bauprojekten beteiligt sein würden.