Samsung in Gesprächen zur Übernahme der israelischen IT-Firma Corephotonics

Samsung Electronics will Berichten zufolge das israelische IT-Startup Corephotonics übernehmen.Die israelische Zeitung „Globes“ schrieb jüngst, dass Samsung über den Kauf von Corephotonics für 150 bis 160 Millionen Dollar verhandele.Corephotonics entwickelte eine Dual-Kamera für Smartphones. Das Unternehmen verklagte 2017 Apple, weil der US-Hersteller die Kamera-Technologie ohne Erlaubnis für seine iPhones genutzt habe.Laut einer Quelle in der Branche investierte Samsung bereits in Corephotonics.