Südkoreas Börse ist am Montag schwächer in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi verlor 0,53 Prozent auf 2.064,53 Zähler.Die Haushaltssperre in den USA und Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China hätten nach Angaben von Analysten die Stimmung eingetrübt.Es seien Sorgen über mögliche Einflüsse der Haushaltssperre nicht nur auf die amerikanische sondern auch die Weltwirtschaft aufgekommen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.