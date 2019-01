Südkorea und Japan verfehlen Einigung im Radarstreit

Photo : KBS

Südkorea und Japan haben in ihrem Radarstreit eine Einigung verfehlt.Auch Gespräche zwischen Militärs brachten am Montag keine Annäherung.Tokio ist verärgert, weil am 20. Dezember ein südkoreanisches Kriegsschiff ein japanisches Kampfflugzeug mit seinem Feuerleitradar erfasst haben soll. Südkorea bestreitet dies, da der Zerstörer Gwanggaeto der Große im Ostmeer zu der Zeit mit der Rettung eines abgedrifteten nordkoreanischen Schiffes beschäftigt gewesen sei.Bei Gesprächen auf Generalsebene in Singapur wollten beide Seiten ihre Positionen erläutern und bei der anderen Seite für Verständnis werben.Die Gespräche fanden in der südkoreanischen und der japanischen Botschaft statt und dauerten bis 20.30 Uhr an. Auf eine Erklärung oder Pressemitteilung konnten sich beide Seiten aufgrund ihrer Differenzen nicht einigen.Laut einer militärischen Quelle in Seoul habe Japan sich geweigert, Daten zum Funkverkehr freizugeben und gleichzeitig gefordert, dass Südkorea alle Informationen zum Radar des Zerstörers offenlegt.