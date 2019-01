US-Kommando in Japan bezeichnet in Video Nordkorea als erklärte Atommacht

Photo : KBS News

Das Kommando der US-Truppen in Japan hat in einem Video Nordkorea als erklärte Atommacht bezeichnet.Wie erst am Montag bekannt wurde, habe das US-Kommando am 18. Dezember ein etwa sechsminütiges Video über die Aufgaben der US-Streitkräfte in Japan auf YouTube veröffentlicht. Darin heißt es, dass sich in Ostasien zwei der drei größten Wirtschaftsmächte der Welt und drei Länder, die sich zur Atommacht erklärten, befinden.Als zwei Wirtschaftsmächte wurden China und Japan auf der Landkarte gekennzeichnet. Als erklärte Atommächte wurden Nordkorea, China und Russland gekennzeichnet. Es heißt dort, dass Nordkorea 15 Nuklearwaffen, China 200 und Russland 4.000 besitze.Die US-Regierung und das Militär hatten bisher nicht offiziell davon gesprochen, dass Nordkorea über Atomwaffen verfügt.In dem Video wird Dokdo als Liancourt-Felsen vorgestellt.