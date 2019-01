Private Organisationen wollen gemeinsame Veranstaltung mit Nordkorea durchführen

Photo : YONHAP News

Eine Vereinigung südkoreanischer privater Organisationen will eine gemeinsame Veranstaltung mit der nordkoreanischen Seite in Nordkorea durchführen.Korea NGO Council for Cooperation with North Korea (KNCCK) beschloss bei einer Tagung am Montag, im März am Berg Geumgang zwei Tage lang eine gemeinsame Veranstaltung mit dem nordkoreanischen Rat für Versöhnung des Volks durchzuführen. KNCCK ist ein Beratungsgremium von 60 privaten Organisationen für die humanitäre Hilfe für Nordkorea.Demnach will KNCCK eine Delegation aus etwa 200 Personen bilden. Die Organisation will mit Nordkoreanern Diskussionen über Kooperationsprojekte in Bereichen wie Landwirtschaft, Gesundheit und Bildung durchführen.KNCCK hatte im November ein Schreiben an ein UN-Komitee geschickt, um für die humanitäre Hilfe eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea zu fordern. Die Organisation teilte mit, dass sie seit Oktober bis 12. Januar über das Grenzgebiet zwischen Nordkorea und China bei fünf Anlässen insgesamt 5.000 Tonnen Mehl an Nordkorea geliefert habe.