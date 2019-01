Durchschnittsalter der Südkoreaner übertrifft erstmals 42 Jahre

Photo : KBS News

Das Durchschnittsalter der Südkoreaner hat letztes Jahr erstmals 42 Jahre übertroffen.Nach Angaben des Innenministeriums am Montag hatte Südkorea Ende letzten Jahres 51,826 Millionen Einwohner, 0,09 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit wurde beim Zuwachs erstmals seit der ersten Veröffentlichung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2008 die Marke von 0,1 Prozent unterschritten.Der Zuwachs der Bevölkerung verlangsamte sich jedes Jahr, nachdem er von 0,47 Prozent im Jahr 2009 auf 1,49 Prozent im folgenden Jahr gestiegen war.Die Einwohnerzahl schrumpfte in den meisten Altersgruppen unter 50 Jahren, während bei den über 50-Jährigen ein Zuwachs verzeichnet wurde. Die Bevölkerung in der Altersgruppe von 0 bis 9 Jahren erreichte lediglich 49,9 Prozent der Zahl der Einwohner in ihren Fünfzigern und unterschritt somit erstmals die Hälfte.Die Zahl der über 100-Jährigen wuchs von 17.800 im Jahr 2017 auf 18.700 im vergangenen Jahr. Die Zahl der über 65-Jährigen stieg um 290.000 auf 7,65 Millionen und erreichte 14,8 Prozent der gesamten Bevölkerung.Das Durchschnittsalter lag bei 42,1 Jahren. Damit wurde erstmals seit der ersten Veröffentlichung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2008 die Marke von 42 Jahren übertroffen.