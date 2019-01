Innerkoreanisches Nordkoreas Propagandamedien fordern von USA Taten für Denuklearisierung

Nordkoreas Propagandamedien haben von den USA praktische Maßnahmen für die Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verlangt.



Nordkoreas Propagandazeitschrift „Tongil Sinbo“ schrieb am Dienstag in einem Artikel, dass die USA das Nuklearproblem auf der koreanischen Halbinsel verursacht hätten. Sollten die USA lediglich Bedingungen nennen und deren Erfüllung erzwingen, könne die Nuklearfrage niemals gelöst werden.



Die Wochenzeitschrift wies darauf hin, dass Machthaber Kim Jong-un in seiner Neujahrsansprache erklärt hatte, Atomwaffen nicht zu produzieren, testen, verwenden und verbreiten. Es sei eindeutig, dass die bilateralen Beziehungen schnell voranschreiten würden, sollten die USA auf Nordkoreas proaktive Bemühungen mit zuverlässigen Schritten und praktischen Taten antworten, betonte sie.



Nordkoreas Propagandamedien forderten zudem, dass das südkoreanische Militär gemeinsame Übungen mit den USA und die Einführung von Kriegsgeräten stoppen sollte. „Uriminzokkiri“ schrieb, dass die bisher ausbleibende Entscheidung für den Stopp solcher Maßnahmen die Verleugnung der letztes Jahr getroffenen historischen Militärübereinkunft beider Koreas darstelle.



„Meari“ warnte, dass ohne die Beseitigung der Quelle der feindseligen militärischen Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea das Misstrauen nicht vollständig beseitigt werden könne.