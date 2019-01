Ein Mitarbeiter stirbt bei Hotelbrand in Cheonan

Photo : YONHAP News

Bei einem Feuer in einem großen Hotel in Cheonan in der Südchungcheong-Provinz ist am Montag ein Mitarbeiter getötet worden. 19 Personen wurden verletzt.Laut der örtlichen Feuerwehr sei der Brand im Ramada Encore Cheonan um 16.56 Uhr ausgebrochen und habe nach vier Stunden komplett gelöscht werden können.Ein 53-jähriger Angestellter sei im ersten Untergeschoss des 21-stöckigen Gebäudes tot aufgefunden worden.19 Personen, darunter vier Feuerwehrleute, erlitten Rauchverletzungen. Drei Personen sind schwer verletzt.Das Feuer brach offenbar im Untergeschoss aus. Die genaue Brandursache ist noch ungeklärt.