Internationales Wegen Streiks an deutschen Flughäfen Flüge nach Incheon gestrichen

Das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen hat angekündigt, am Dienstag (Ortszeit) in einen Streik zu treten.



Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi teilte mit, dass das Sicherheitspersonal an acht Flughäfen, darunter auch Frankfurt, von 2 bis 20 Uhr die Arbeit niederlegen werde, um höhere Löhne durchzusetzen.



Demnach wurden am größten deutschen Flughafen in Frankfurt 470 von 1.200 am Dienstag geplanten Flügen gestrichen. Die koreanische Fluggesellschaft Korean Air vertagte ihren Flug nach Incheon auf Mittwoch, Asiana Airlines strich den Flug nach Incheon.