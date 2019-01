Südkorea bezeichnet in Verteidigungsweißbuch Nordkorea nicht mehr als Feind

Photo : KBS News

Südkorea hat in seinem neuen Verteidigungsweißbuch Nordkorea nicht mehr als Feind bezeichnet.Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am Dienstag das Verteidigungsweißbuch 2018. Darin steht, dass die Kräfte, die Souveränität, Territorium, Bürger und Vermögen der Republik Korea bedrohen und verletzen, als Feind angesehen würden.Im letzten Verteidigungsweißbuch 2016 wurden das Regime und die Streitkräfte Nordkoreas als Feind bezeichnet. Im neuen Papier steht stattdessen, dass Nordkoreas Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel seien.Neu in dem Papier sind Angaben über Nordkoreas Tests der Interkontinentalraketen vom Typ Hwasong-14 und Hwasong-15 im Juli und November 2017, die das US-Festland erreichen könnten. Auch steht darin, dass Nordkorea über etwa 50 Kilogramm Plutonium und eine beträchtliche Menge an hoch angereichertem Uran verfüge.Zur Nördlichen Grenzlinie (NLL) heißt es, dass es sich um eine tatsächliche Seegrenze handele, die die südkoreanischen Streitkräfte verteidigt hätten.Nach weiteren Angaben wurde das sogenannte Drei-Achsen-System, das gegen die Bedrohung durch Atom- und Massenvernichtungswaffen vorangetrieben wurde, zu einem System für strategische Schläge und einer südkoreanischen Raketenabwehr erweitert und ergänzt, um sich über die Bedrohung durch Nordkorea hinaus gegen Sicherheitsbedrohungen auf allen Gebieten vorzubereiten.