Importpreise im Dezember zweiten Monat in Folge gefallen

Photo : YONHAP News

Die Importpreise in Südkorea sind im Dezember den zweiten Monat in Folge gefallen.Die Koreanische Zentralbank gab heute vorläufige Daten bekannt, nach denen der Importpreisindex im Vormonat bei 85,01 gelegen habe, 3,4 Prozent tiefer als im November.Im November war der Index bereits um 4,5 Prozent zurückgegangen.Vor allem die stark gesunkenen Ölpreise ließen den Index im Dezember auf ein Achtmonatstief fallen.Dubai-Öl, das an Südkoreas Ölimporten den größten Anteil hat, verbilligte sich im Dezember um 12,6 Prozent im Monatsvergleich auf 57,32 Dollar.Im Gesamtjahr 2018 kletterte der Importpreisindex um 6,3 Prozent auf 87,13 Punkte. Der Exportpreisindex verharrte weitgehend stabil bei 85,73 Punkten.