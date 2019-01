Vollständiges Fangverbot für Allaskapollack angekündigt

Allaskapollack darf ab der nächsten Woche in südkoreanischen Gewässern das ganze Jahr hindurch nicht gefangen werden.Ein vollständiges Fangverbot für Allaskapollack werde am 21. Januar in Kraft treten, kündigte das Ministerium für Ozeane und Fischerei am Dienstag an.Das Ministerium führt seit 2014 ein Rettungsprojekt für die vom Aussterben bedrohte Fischart durch, die bei den Südkoreanern beliebteste Fischart.Seit 2015 werden im Rahmen dieses Projekts durch künstliche Befruchtung gewonnene Allaskapollack-Jungfische im Ostmeer freigelassen.