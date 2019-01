Hyundai gewinnt Preise für Auto und SUV des Jahres in Nordamerika

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Autohersteller Hyundai Motor hat in zwei von drei Kategorien bei der Internationalen Nordamerikanischen Auto Show in Detroit gewonnen.Genesis G70 wurde von einer Jury aus etwa 60 Fachjounalisten zum Auto des Jahres und Kona SUV zum SUV des Jahres gewählt, teilte Hyundai mit.Schärfste Konkurrenten in der Kategorie Auto des Jahres waren Insight von Honda und S60 von Volvo.Gewinner in der Kategorie Truck des Jahres in Nordamerika ist Dodge Ram.Hyundais Genesis Sedan und Elantra Compact wurde jeweils 2009 und 2012 als Autos des Jahres in Nordamerika ausgezeichnet. Es ist das erste Mal, dass Produkte des südkoreanischen Autoherstellers in zwei von drei Kategorien gewonnen haben.