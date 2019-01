Nordkoreas Vizeaußenministerin reist für Konferenzbesuch nach Schweden

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui ist in Peking eingetroffen, um für die Teilnahme an einer internationalen Konferenz nach Schweden weiterzureisen.Choe kam am Dienstag gegen 11.30 Uhr mit einer Maschine von Air Koryo aus Pjöngjang am Flughafen Peking an. Nach ihrem Reiseziel gefragt antwortete Choe, dass sie zu einer internationalen Konferenz in Schweden reisen werde.Choe ist für die Beziehungen mit den USA und Atomverhandlungen auf Arbeitsebene zuständig. Daher wird die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass bei ihrem Besuch in Schweden ein Kontakt im Zusammenhang mit der nordkoreanischen Nuklearfrage zustande kommt.In Schweden gab es schon häufiger Treffen zwischen zivilen Experten und Beamten Nordkoreas und der USA. Zudem wurde Stockholm als möglicher Tagungsort für Arbeitstreffen für einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel häufig erwähnt.Es wird erwartet, dass der zweite Nordkorea-USA-Gipfel möglicherweise im Februar stattfindet. Daher kann Choes Reise nach Schweden auch mit Vorbereitungen für das Spitzentreffen zusammenhängen. Sollte eine Verhandlung mit den USA in Schweden zustande kommen, könnte offenbar auch eine Koordinierung der Themen beim Gipfel erfolgen.