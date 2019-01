CNN: Trump schickt Brief an Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Laut einem CNN-Bericht ist am Wochenende ein Schreiben von US-Präsident Donald Trump an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un übermittelt worden.Das berichtete der US-Sender am Dienstag unter Berufung auf eine Quelle, die mit den Denuklearisierungsgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang vertraut ist.Der Brief sei übermittelt worden, während beide Seiten über Einzelheiten eines zweiten Treffens zwischen Kim und Trump verhandelten.CNN meldete zudem, dass Kim Yong-chol, ein Vizevorsitzender der Arbeiterpartei, bereits in dieser Woche Washington besuchen könnte, um Details des zweiten Gipfels endgültig festzulegen. Einige Beobachter gehen davon aus, dass Kim am Donnerstag über Peking in die USA reisen würde.CNN hatte zuvor berichtet, dass US-Teams Bangkok, Hanoi und Hawaii besucht hätten, um nach einem geeigneten Ort für den zweiten Gipfel mit Nordkorea zu suchen.