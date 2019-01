Wirtschaft Börse in Seoul kann zulegen

Die Börse in Seoul hat am Dienstag zulegen können.



Der Leitindex Kospi gewann 1,58 Prozent auf 2.097,18 Zähler.



Grund für die positive Stimmung an der Börse waren laut Analysten Pläne der chinesischen Regierung für eine Förderung der Wirtschaft sowie Schritte zur Entspannung im Handelsstreit.



Chinesische Beamte hätten auf Maßnahmen hingewiesen, um die Wirtschaft im ersten Quartal zu stärken. Dies habe Sorgen über einen Abschwung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zerstreut, sagte Heo Jae-hwan von Eugene Investment & Securities.