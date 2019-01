Südkorea und USA beginnen Anfang März Manöver Key Resolve

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA beginnen Anfang März ihre computergestützte Stabsrahmenübung Key Resolve.Wie aus südkoreanischen Militärkreisen verlautete, beginne die zweiwöchige Übung am 4. März. Die beiden Verbündeten würden sich in der Schlussphase ihrer Diskussionen über das Manöver befinden.Key Resolve könnte in 19-1 umbenannt werden und das voraussichtlich im August stattfindende Manöver Freedom Guardian in 19-2.Südkoreas Verteidigungsministerium hatte im letzten Monat angekündigt, dass die computergestützten Übungen im ersten und zweiten Halbjahr 2019 stattfinden würden.Laut Berichten diskutierten Südkorea und die USA zurzeit darüber, den Umfang des gemeinsamen Manövers Foal Eagle zu ändern. Stattdessen sollten über das Jahr verteilt Übungen im kleineren Rahmen stattfinden.Nach Angaben eines Beamten des Verteidigungsministeriums würden die Minister bald entscheiden, wie mit den gemeinsamen Manövern in der ersten Jahreshälfte verfahren werde.