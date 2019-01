WHO eröffnet Regionalzentrum für Umwelt und Gesundheit in Seoul

Photo : KBS News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird ein Regionalzentrum für Umwelt und Gesundheit in Seoul eröffnen.Das Zentrum wird sich um Fragen in Bezug auf die öffentliche Gesundheit und Umweltverschmutzung in der asiatisch-pazifischen Region kümmern.Das südkoreanische Umweltministerium, die Stadtregierung von Seoul und das WHO-Regionalbüro für den Westpazifik unterzeichneten am Dienstag einen entsprechenden Vorvertrag.Offiziell wird das Zentrum im Mai eröffnen und im Gebäude des Seoul Global Center in der Stadtmitte untergebracht.Es wird das erste WHO-Zentrum im asiatisch-pazifischen Raum sein. Ein Regionalzentrum für Umwelt und Gesundheit gibt es bislang nur in Europa, und zwar in Kopenhagen.Das neue Zentrum wird Informationen zu den Themen Feinstaub, Klimawandel und gefährliche chemische Substanzen sammeln. Darüber hinaus sind Untersuchungen zu den Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit geplant. Auch wird das Zentrum Richtlinien für die Reduzierung der Umweltverschmutzung ausarbeiten.