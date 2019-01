Photo : YONHAP News

Die US-amerikanische Tageszeitung "The New York Times" hat über nordkoreanische Biowaffen berichtet.Die unterschätzten, fortgeschrittenen und hochtödlichen Biowaffen würden militärischen Experten zunehmende Sorge bereiten, warnte die Zeitung in ihrer Dienstagsausgabe.Die Zeitung zitierte Experten der Graduiertenschule Middlebury Institute of International Studies at Monterey. Ihnen zufolge arbeite Nordkorea mit ausländischen Forschern zusammen, um Know-how auf diesem Gebiet zu erwerben und Maschinen bauen zu können. Nordkoreas Kapazitäten im Bereich der Biowaffen würden schnell wachsen, hieß es weiter.Eine Untersuchung habe ergeben, dass mindestens 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die nordkoreanische und ausländische Forscher gemeinsam verfasst hätten, einem militärischen Zweck dienten, darunter die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen. Die Kooperationsprojekte könnten einen Verstoß gegen internationale Sanktionen darstellen, schrieb die Zeitung.Weiter heißt es in dem Artikel unter Berufung auf Experten, dass die Analyse von Satellitenbildern und Nachforschungen im Internet ergeben hätten, dass Pjöngjang jüngst Interesse an Fortschritten auf den Gebieten Biotechnologie und Erreger zeige.