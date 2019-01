Umweltministerium liefert Nachweis für weiteres schädliches Desinfektionsmittel für Luftbefeuchter

Photo : YONHAP News

Das Umweltministerium hat die Schädlichkeit eines weiteren Desinfektionsmittels für Luftbefeuchter offiziell bestätigt.Das Ressort fand in einer Forschung heraus, dass bei den meisten Mäusen nach dem Einatmen von Chlormethylisothiazolion (CMIT) und Methylisothiazolinon (MIT) eine schwere Entzündung der Atemwege auftrat. Viele der betroffenen Mäuse erstickten, da die Atemwege übermäßig anschwellten.CMIT und MIT sind wichtige Bestandteile des Defektionsmittels, das Aekyung produzierte und verkaufte. Dessen Rohstoffe entwickelte SK Chemicals (derzeit SK Discovery).CMT und MIT können auch in der Lunge ein ernsthaftes Problem auslösen, sollten deren Partikeln durch die Atemwege in die Lunge gelangen.Ein Vertreter des Umweltministeriums teilte mit, dass die Krankheiten, die die Kunden der Produkte von Aekyung und Oxy erlitten, im Grunde identisch seien. Das Desinfektionsmittel für Luftbefeuchter von Oxy wurde bereits als schädlich anerkannt.Die Ermittlungen zum Produkt von Aekyung waren inzwischen eingestellt worden, da dessen Schädlichkeit nicht nachgewiesen wurde. Aufgrund der neuen Forschungsergebnisse durchsuchte die Staatsanwaltschaft am Dienstag Büros von SK Discovery, Aekyung und der Discounterkette E-Mart.